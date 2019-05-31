Прогноз погоды на завтра

Выходные в Якутске обещают быть дождливыми. Завтра, 1 июня, в столице республики временами будет идти небольшой дождь, ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +5+7, днем +13+15°. В районах ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, на западе, юге, северо-востоке умеренные. На юге, западе, северо-востоке местами грозы с порывистым ветром до 11-16 м/с. В арктических районах местами слабый мокрый снег, дождь, ветер северный до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +4+9, на северо-западе, севере местами до -1-3, на побережье -1-6°. Днем +15+20, при дождях +9+14, 2 июня на западе +20+25, на северо-востоке местами, 3 июня в центральных районах +18+23°. Источник: SAKHALIFE.RU

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