Прогноз погоды на завтра

Завтра, 31 мая, в Якутске ожидается дождь. Утром, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью +7+9, днем +13+15°. В Якутии, на юге, северо-востоке, в центральных районах, 2 июня на западе небольшие, местами умеренные дожди. На юге, 2 июня на юго-западе возможны грозы с порывистым ветром до 10-15 м/с. На побережье местами мокрый снег, ветер северный до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4+9, при прояснении на севере до -3, на западе до 0°. Днем +14+19, при осадках +9+14, на западе +20+25, на северо-востоке +18+23, побережье -1,+4° Источник: SAKHALIFE.RU

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