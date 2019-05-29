Прогноз погоды на завтра

30 мая в Якутске погода будет без осадков, ветер северо-западный ночью 1-4 м/с, днем 4-9 м/с, температура воздуха ночью +6+8, днем +17+19°. В Якутии на большей части небольшие, местами умеренные дожди, на побережье с мокрым снегом. На северо-западе, нижней Лене, 31 мая по Вилюю без осадков. На юге и северо-востоке местами грозы с порывистым ветром 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4+9, на севере -3,+2, на западе 0,+5. Днем +14+19, при осадках +9+14, на западе, северо-западе +19+24, на побережье -1,+4°

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