23.09.2019
09:44
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Погода
Прогноз погоды в Якутске
Сегодня в столице Якутии без осадков, ветер северо-западный 2-7, порывы 7-12 м/с, температура ночью 0+2, днем +7+9 гр.
Фото: http://ykuthydromet.ru/
Источник: http://ykuthydromet.ru/
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