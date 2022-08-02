Прогноз погоды: в Якутске завтра опять дождь…

Якутский гидрометцентр прогнозирует на завтра, 3 августа, продолжение дождя в Якутске, но кратковременно .Температура днем +25+27, ночью +15+17. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с.

ПО ТЕРРИТОРИИ Якутии

На 3/VIII 2022 г.

На северо-западе, западе, северо-востоке, востоке, в центральных районах и на юге небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, в Оленекском, на севере Мирнинского, Томпонском, ночью в Кобяйском, днем в Момском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах местами сильные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах и на побережье Арктики порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура ночью +14+19°, при прояснении +8+13°, на северо-западе +10+15°, местами +2+7°, днем +24+29°, на юге, юго-западе до +33°, на северо-востоке +15+20°, на северо-западе +10+15°.

На 4-5/ VIII 2022 г.

4 августа на западе, северо-востоке, 5 августа на юге, в центральных районах и по Верхоянью, местами на западе кратковременные дожди, местами грозы, 4 августа на западе, 5 августа на юге и в центральных районах местами ливни, ветер умеренный, при грозах на Арктическом побережье порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°, при прояснении +8+13°, на севере +2+7°, днем +22+27°, на западе и при дождях +15+20°, на севере +10+15°.