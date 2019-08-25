25.08.2019
16:54
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Погода

Прогноз погоды в Якутске на завтра

По сведениям Гидрометцентра, завтра, 26 августа, ожидается погода без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с.

Температура ночью +8+10, днем +20+22 градусов тепла.

Источник: Якутское УГМС
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