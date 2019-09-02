02.09.2019
21:11
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Погода

Прогноз погоды в Якутске на завтра

Днем в Якутске 3 сентября ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем северо-западный порывы 7-12 м/с, температура воздуха ночью +6+8, днем +16+18°.

Источник: Якутское УГМС
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