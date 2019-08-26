26.08.2019
21:26
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Погода

Прогноз погоды в Якутске на завтра

Завтра, 27 августа, в столице республики ожидается погода без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +7+9, днем +21+23°.

Источник: Якутское УГМС
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