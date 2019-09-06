Прогноз погоды в Якутске на субботу

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 6/IX до 21 час 7/IX Без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью +4+6, днем +12+14°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 8-9/IX 2019 г. На севере и юге небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, днем 8 сентября в центральной части небольшой дождь, ветер умеренный, на побережье порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+7, при прояснении -1-6, днем +10+15, на юго-западе +15+20, на севере +3+8°.

Источник: Якутское УГМС.

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