Прогноз погоды в Якутске на 15 мая

Прогноз погоды на ближайшие сутки 15 мая по г.Якутску

с 21 ч 13/V до 21 ч 15/V

Без осадков, ветер ночью северный, днем юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью 0,+2°, днем +18+20°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)

На 16/V 2021 г.

В Оленекском, на севере Мирнинского районов мокрый снег, местами сильный. На западе небольшой, местами умеренный дождь. На побережье, в Оленекском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Вилюйских районах ветер порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, на юго-западе +2+7°, на северо-востоке -3-8°, днем в центре, на юге +16+21°, на западе при дожде +7+12°, на северо-западе 0,+5°, на северо-востоке +13+18°, местами +8+13°, на побережье -4-9°.

На 17/V 2021 г.

На северо-западе, побережье мокрый снег, на западе, юге небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, в центре, на нижней Лене небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке без существенных осадков. Ветер умеренный, ночью на нижней Лене порывистый до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью в центре +2+7°, на западе, северо-востоке -3+2°, на северо-западе +2+7°, днем +14+19°, при дожде +9+14°, на западе +4+9°, на северо-западе -2,+3°, на побережье -2-7°.