Прогноз погоды в Якутске на 14 мая

Прогноз погоды на ближайшие сутки 14 мая по г.Якутску

с 21 ч 13/V до 21 ч 14/V

Без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -1,+1°, днем +15+17°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)

На 15-16/V 2021 г.

В Анабарском, Булунском, Оленекском, Мирнинском, Жиганском районах небольшой и умеренный мокрый снег, дождь. 16 мая в Оленекском, на севере Мирнинского районов местами сильный, на юго-западе, по Вилюю небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный, на побережье, 16 мая на западе, нижней Лене порывистый местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении 0,-5°, на северо-востоке -6-11°, 16 мая на юго-западе +2+7°, днем +15+20°, на северо-востоке +11+16°, на Колыме, нижней Лене, 16 мая на юго-западе +8+13°, на северо-западе 0,+5°, на побережье 0,-5°.