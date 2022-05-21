Прогноз погоды: в Якутии пройдут умеренные дожди

Как сообщается на сайте ЯУГМС: На большей части территории местами небольшие, утром и днем на юго-западе умеренные дожди, температура ночью 0,+5°, по Верхоянью 0,-5°, днем +14+19°, на юге и северо-востоке местами +8+13°.

На побережье Арктики местами небольшой мокрый снег, дождь, температура ночью -4-9°, на востоке 0,+5°, днем -2,+3°, на востоке +5+10°, в низовье Колымы +13+18°. В Якутске сегодня днем 14-15 градусов тепла, ночью 0+2 градуса. Завтра днем + 15-17 градусов

Фото: Sakhalife Источник: ЯУГМС

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