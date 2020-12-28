Прогноз погоды в Якутии от народного синоптика Тускула

Наступает январь – наши предки называли его глухим. На севере якуты зовут его “темным”. В январе ночи длинные, дни короткие. Грядут крещенские морозы. Самый темный, холодный месяц. Якуты верили в то, что в это время открывается дверь в потусторонний мир, оттуда пошла традиция гадать. В январе морозы достигают пика. Однако с каждым днем заметно удлиняется день, становится светлее, чувствуется, что скоро дело к весне. Yakutia-Daily.ru передает подробный прогноз погоды на январь от народного синоптика Тараса Тарасова — Тускула:

Центральные улусы

В новогоднюю ночь в центральных улусах будет -41-46. На Рождество, 7 января, прогнозируется от -42 до -52.

В центральных улусах в январе будет так же холодно, как и в декабре. В 1-й декаде будет -40-43, ночью до -50. Во второй декаде днем -37-40, ночью -43-47. В третьей декаде днем ожидается -37-40, ночью также до -43 мороза.

Вилюйская группа улусов

На Новый год в Вилюйской группе улусов будет -29-30 градусов мороза, в рождественскую ночь -40-48.

В Вилюйской группе улусов в этом году намного холоднее, чем раньше. В первой декаде января стоит ожидать -33-36, ночью до -43-47. Во второй декаде днем будет -28-33, ночью -34-37. Без осадков.

Олекминский, Алданский, Нерюнгринский улусы

В новогоднюю ночь в юго-западных улусах ожидается -28-31, в рождественскую ночь -50, днем -30.

В Олекминском улусе декабрь был очень холодным против обыкновения, также будет и в январе. В первой декаде января будет холодно, днем -37-31, ночью -40-48. Во второй декаде — довольно холодно – днем -25-32, ночью до -34. В третьей декаде днем -30-38, ночью -30-38.

Оймяконский улус

На Новый год в Оймяконе днем -44, ночью -47, на Рождество ночью -44, днем -41.

В Оймяконе по сравнению с предыдущими годами будет мягкая зима. В первой декаде месяца будет от -47 до -52-х. Во второй декаде днем -46-47, ночью -47-52. В третьей декаде днем -45-48, ночью -47-51.

Верхоянский улус

На новый год в Верхоянском районе от -40 до -45. На Рождество – ночью –50, днем –45.

В этом году в Верхоянском районе не следует ожидать сильных морозов, как раньше. Это связано с глобальным потеплением.

В 1-й декаде этого месяца будет -45-48, ночью -48-53. Будет небольшой снег. Во второй декаде будет морозно – 45-48 градусов мороза, ночью до -50 -53. В третьей декаде -43-47 градусов мороза, ночью -45-50.

Абыйский, Момский, Колымский, Верхнеколымский, Нижнеколымский, Аллаиховский районы

В новогоднюю ночь в Колымо-Индигирских районах будет -46, днем -43. 7 января ожидается -41, днем -34.

В Колымо-Индигирских улусах в этом году декабрь выдался мягким. В январе будет холодно, в первой декаде днем будет -31-38, ночью -40-44. Во второй декаде днем -38 -40, ночью -43-47. В третьей декаде будет -36-40 днем, ночью -42-45.

Анабарский улус

На Новый год в Анабаре будет днем -21, ночью -25. В рождественскую ночь будет -35, днем – 27.

В западных арктических улусах в этом году декабрь был теплее, чем в предыдущие годы. В январе следует ожидать похолодания. В первой декаде по прогнозам днем -25-37, ночью -36-40, небольшой снег. Во второй декаде будет морозно — до -32-36, ночью до -36,-40. В третьей декаде -29-35 днем, ночью -32-37.

С 25 декабря дни становятся длиннее.

1 января день станет длиннее на 10 минут.

7 января день станет длиннее на 30 минут.

В Крещенье, 19 января, день станет длиннее на 1 час 17 минут.

В первый Афанасьев день, 31 января, день становится длиннее на 2 часа 19 минут.

Приметы января

Если 7 января будет облачно, то будет пасмурно до 14-го. Если на Рождество будет потепление – к холодной весне, если будет снег, будет дождливо. Если на Рождество на небе будет мало звезд – будет мало ягод.

12 января– из проруби выходят сюллюкюны. Сначала выходит прислуга, они находят пустующие дома и топят их, готовят для главных.

14 января–Васильев день ( Старый Новый год).

19 января – Крещенье. Крещенские морозы. Если в этот день будет холодно – лето будет жаркое. Якуты верили, что в этот день сюллюкюны возвращаются обратно в прорубь, принято было с утра пораньше делать в проруби лунку.

20 января– принято было в этот день мыть иконы и мыть дом, коровник, скот святой водой, освящать.

31 января – Первый Афанасьев день. Медведь, лежа в берлоге, поворачивается на другой бок, облизывается. Ломается первый рог у быка холода. Декабрь выдался морозным, якутская зима показала себя во всей своей силе. Было особенно холодно в центральных улусах до – 54 градусов, значит, в июле будет жарко. До 2025-го года будет усиливаться солнечная активность, в эти годы будет жарко, засушливо. В северных улусах в эти годы будет жарче, чем в центральных улусах, зимой гораздо теплее, чем раньше. Осень будет длиннее, как это уже было в этом году. Весна отныне станет приходить раньше.