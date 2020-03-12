Прогноз погоды в Якутии на пятницу, 13

На северо-востоке Якутии преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -43-48, днем -21-26°.

На остальной территории небольшой снег, 13 марта на юге,14 марта на западе местами умеренный снег, местами поземки при ветре до 9-14 м/с, 13 марта на западе, северо-западе метели при ветре до 15-18 м/с, на побережье местами до 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью -20-25, при прояснении в центральных, южных районах -33-38, на западе -28-33, на северо-западе -40-45, днем -13-18, 13 марта на северо-западе -20-25, на юго-западе -7-12, 14 марта 0,-5°.