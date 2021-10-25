Прогноз погоды в Якутии на ближайшие дни удивляет

Якутское УГМС дало прогноз погоды по Якутску на ближайшие сутки с 21ч. 25 октября до 21ч.

26 октября столице небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -1-3, днем -1,+1°.

По территории Якутии на 27-28 октября 2021 г. тоже удивительное тепло для этого времени года:

На большей части небольшой, местами умеренный снег, в центральных, южных районах — мокрый снег, на юго-западе 27 октября — мокрый снег, с дождем. Ветер умеренный, 28 октября на западе, по нижней Лене порывы местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3-8, на юго-западе, юге -3,+2, при прояснении на северо-западе, в центральных районах -10-15, днем -4,+1.

27 октября на юго-западе Якутии 0,+5, на северо-западе -3-8°. На северо-востоке ночью -20-25, при осадках -10-15, днем -10-15°.