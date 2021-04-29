29.04.2021
12:15
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Погода
Прогноз погоды в Якутии на 1 мая
Сегодня, 29 апреля, в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура воздуха +4+6°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 30 апреля — 1 мая
На юго-востоке, западе местами небольшой кратковременный дождь, мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, в центре, на западе, юге при облачности -3,+2°, на севере -13-18°, днем +7+12°, на юге +10+15°, на севере 0,+5°, на побережье -2-7°.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
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