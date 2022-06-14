Прогноз: в Якутии дожди и грозы

На 15/VI 2022 г.

В Якутске: температура днем +18-20, ночью +9-11. Временами дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с

По Якутии

Ночью в центре, на востоке, юге небольшие кратковременные, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, на Арктическом побережье и при грозах и порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°, при прояснениях +1+6°, на Арктическом побережье -3,+2°, днем +18+23°, на западе +23+28°, на севере местами +13+18°, на Арктическом побережье +7+12°.

Предупреждение о неблагоприятном явлении: В ближайшие сутки, 15 июня, в Намском, Хангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском районах местами ожидаются грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.

Прогноз погоды на 16-17/VI 2022 г. по Якутии

На северо-востоке, в центральных районах, 16 июня на северо-западе, 17 июня на юге местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснении +1+6°, на побережье местами до -3°. Днем +21+26°, на юго-западе, юге +24+29°, при дождях, на севере +15+20°, на побережье 0,+5°,