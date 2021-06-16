16.06.2021
12:00
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Погода
Прогноз погоды в Якутии
Сегодня, 16 июня, в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с, температура воздуха днем +24+26°
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 17-18 июня
В Арктических, Колымо-Индигирских небольшие и умеренные дожди, на юге, юго-западе кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, на севере, Колыме, при грозах порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, на севере, Колыме +1+6°, днем +23+28°, при дождях +15+20°, на севере, Колыме +10+15°.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
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