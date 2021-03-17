Прогноз погоды в Якутии

Сегодня, 17 марта, в Якутске ожидается слабый снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха -6-8°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 18-19 марта. Небольшой, на северо-западе, западе местами умеренный снег, ветер на побережье Арктики местами порывистый до 15-18 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснении -29-34°, днем -6-11°, на западе при снеге ночью -11-16°, днем -2-7°, на северо-востоке, севере ночью -34-39°, в низинах -40-45°, днем -13-18°, местами -19-24°, при снеге 19 марта -8-13°.

Источник: ЯУГМС.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх