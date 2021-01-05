05.01.2021
09:26
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Погода

Прогноз погоды в Якутии

5 января в Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха -44-46°.

Источник: http://ugms14.ru/
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