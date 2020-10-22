Прогноз погоды в республике на ближайшие дни

Сегодня в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью днем -4-6°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 23-24 октября

Небольшой, местами умеренный снег, в центральной части и на юге преимущественно без осадков, на западе мокрый снег. 24 октября по нижней Лене сильный снег. Ветер порывистый на западе, северо-западе до 15-20 м/с, по нижней Лене и на побережье Арктики порывы до 19-24 м/с, метель. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснении -21-26°, днем -1-6°, в северной части -6-11°, местами -12-17°, в западной, северо-западной части и на Колыме ночью и днем -4,+1°, при прояснении ночью -9-14°, днем оттепель на западе до +4+9°.