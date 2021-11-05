Прогноз погоды: шторм в семи районах Якутии

Штормовой ветер прогнозируют синоптики в семи районах республики. В двух районах ожидается местами сильный снегопад, сообщили ЯСИА в ЯУГМС.

Порывистый ветер скоростью до 17-22 м/с (от крепкого ветра до штормового по шкале Бофорта) ожидается 5 ноября в Оленёкском, Мирнинском, Жиганском, Алданском и Нерюнгринском районах.

Скорость ветра в Анабарском и Булунском районах будет достигать 19-24 м/с (от очень крепкого ветра до шторма), по побережью – до 27-32 м/с (от сильного шторма до жестокого шторма по шкале Бофорта), ожидаются метели. В Алданском и Нерюнгринском районах ожидается снегопад, местами сильный.

В Якутске 5 ноября синоптики утром, днём обещают снег, ветер восточный 2-7 м/с, днём западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -13-15°, днём -7-9°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможна слабая геомагнитная буря.