Прогноз погоды: сегодня ночью порывы ветра до 17 м/с

В ночь на 15 сентября в г. Якутске и его окрестностях, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Кобяйском районах сохранится усиление ветра в порывах до 15-17 м/с.

В Якутске на 15/IX 2022 г.

В Якутске на 15 сентября температура плюс 9-11 градусов, ночью плюс 1-3 градусов. Днем слабый кратковременный дождь, ветер западный 5-10 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с.

По всей Якутии

На 15/IX 2022 г.

В большинстве районов пасмурная погода, на северо-востоке и северо-западе небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, днем в западных и центральных районах местами небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, ночью в центральных и Нижнеленских районах местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0+5°, при прояснении и на севере 0,-5°, на северо-востоке до -8°, днем +8+13°, севере +1+6°.

На 16-17/IX 2022 г.

В северной части небольшой дождь, мокрый снег, на северо-западе, западе местами умеренный, ночью 17 сентября в Нижнеленских районах местами сильный. На юге, 16 сентября в центральных районах преимущественно без осадков, 17 сентября днем в центральных районах, на юго-западе небольшой дождь. Ветер умеренный, в Анабарском, Булунском, Оленекском, Нижнеленских районах, 17 сентября на западе порывистый до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении 0,-5°, на северо-востоке -5-10°. Днем +8+13°, на юге, юго-западе +12+17°, на севере +4+9°, на побережье местами, 17 сентября на северо-западе -1,+4°.