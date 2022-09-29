29.09.2022
08:08
373
Погода
Прогноз погоды: Пусть всегда будет солнце!
На севере ожидается небольшой снег, на юге, востоке синоптики обещают небольшой, местами умеренный мокрый снег. На остальной территории преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью составит -1,-6°, при прояснении -6,-11°, на северо-востоке -11,-16°, днем 0,+5°, на юго-западе, юге +3,+8°, на севере 0,-5°.
В Якутске без существенных осадков, ветер западный 4-9 м/с, днем +1+3°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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