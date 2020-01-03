03.01.2020
12:39
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Погода

Прогноз погоды от Эhээ Дьыла

Январь и февраль будут теплыми, но возможны редкие морозные дни. Об этом рассказал якутский Дед Мороз Эhээ Дьыл, образ которого создал ученый-биолог, прозаик Гавриил УГАРОВ.

 «Погода в январе и феврале не будет такой холодной, как в декабре. Весь январь и февраль будут теплыми. Редкие дни будут морозными. Ночные холода до -50 градусов возможны. 7 января продолжительность дня будет на полчаса длиннее, солнце будет подниматься все выше и выше, поэтому будет постепенно теплеть. 24 февраля у Быка Зимы ломается второй рог, и холодные дни будут позади», — рассказал ЯСИА Эhээ Дьыл.

Источник: http://ysia.ru/kakimi-budut-yanvar-i-fevral-prognoz-pogody-ot-ehee-dyla/
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