Прогноз погоды на завтра

Сегодня ночью 20 ноября, по данным Якутского УГМС, в Якутске преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер западный 1-5 м/с, температура воздуха ночью -24-26°, днем -19-21°. Тем временем в Верхнеколымском, Среднеколымском районах ночью ожидается снег, местами сильный. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать во время сильного снегопада правила безопасности.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU.

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