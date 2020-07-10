10.07.2020
09:55
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Погода
Прогноз погоды на выходные
Сегодня в Якутске пройдет кратковременный дождь, ветер восточный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха +20+22°.
Прогноз погоды на 11-12 июля
На западе, северо-западе, 11 июля на юго-востоке Якутии местами кратковременные дожди, ливни, грозы, град, ветер умеренный, при грозах порывистый до сильного. На северо-востоке местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью 11 июля +10+15, при прояснении и на севере +3+8, днем +23+28, на юго-западе +28+33, на юге до +35, при дождях и на севере +18+23°. 12 июля +26+31, на юге, юго-западе +32+37, в горах и на севере +20+25°.
Фото: SakhaLife.ru
Источник: http://ugms14.ru/
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