29.07.2020
10:29
38
Погода
Прогноз погоды на конец июля
По сообщению ЯУГМС в ближайшие сутки, 29 июля, в Олекминском, Хангаласском, Усть-Майском, Амгинском и южных районах Якутии ожидаются ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.
В Якутске — переменная облачность, слабый дождь, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха +20+22°.
30-31 июля на юге, юго-востоке, юго-западе и местами северо-востоке республики небольшие, местами умеренные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, при прояснении +1+6, днем +20+25, при дождях и на севере +13+18, на Колыме +8+13°.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
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