Прогноз погоды на конец июля

По сообщению ЯУГМС в ближайшие сутки, 29 июля, в Олекминском, Хангаласском, Усть-Майском, Амгинском и южных районах Якутии ожидаются ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.

В Якутске — переменная облачность, слабый дождь, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха +20+22°.

30-31 июля на юге, юго-востоке, юго-западе и местами северо-востоке республики небольшие, местами умеренные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, при прояснении +1+6, днем +20+25, при дождях и на севере +13+18, на Колыме +8+13°.