Прогноз на июнь 🔥🔥🔥от якутского астролога Алессандры Айрис ✨
Пусть МЕСЯЦ принесёт Вам большие доходы!💰💰💰✨✨✨
С 6 июня до 7 июля — смена хозяина МЕСЯЦА.
Теперь весь месяц правит балом Огненная 🔥 Лошадь 🐎
В Китае её ещё называют «Безумная Лошадь». Она очень строптивая, с характером и самая Огненная из всех знаков! Кому полезен Огонь 🔥- ловите! Остальные — берегите сердце, сосуды, зрение. Избегайте конфликтов и ссор.
А также аккуратнее с местами в Центре 🎯
Где людные места. Очень активный месяц и непредсказуемый.
Союзники: Тигр 🐅 и Собака 🐕
Тайный друг: Коза 🐐
📛Турбулентность: Крыса 🐁
Вас ждут перемены: переезд, смена деятельности, подвижки, тряска.
❌Всем аккуратнее: не нервничайте! Оставьте эмоции до осени)
‼️Избегать: приключений на дорогах и интриг. Не перегревайтесь на солнце ☀️
❤️Месяц «Цветка Персика» — неожиданные развороты событий в любовной сфере. А также влюблённости, флюиды, харизма.
✅Благоприятно: смелым — рисковать!
Растущая Луна 🌘 до 14 июня
Полнолуние 🌕 14 июня
Убывающая Луна 🌜 с 15 по 29 июня
Новолуние 🌙 29 июня
✅Хорошие даты на Июнь 👍🏻:
13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 26, 30 июня — благоприятные даты 👍🏻
🎊🎁 12, 24 июня — День Наполнения, все приумножается 💰🎉🎊 Любое Ваше действие.
⚖️ 13 и 25 июня — День Баланс можно просить о помощи, гармония дня
Нейтральные даты🙌🏻:
😷 19 июня и 1 июля — избегать поликлиники, больницы, людные места, посещение больных.
‼️Зато хорошо для сбора долгов и получения подарков 🎁
❗️ 11 и 23 июня — хорошо избавляться от ненужного. Садиться на диету, очищать организм. Удалять зубы, бородавки, родинки и хирургически разбавляться от ненужного. Идеально для генеральной уборки.
❌Неблагоприятные даты 😐
18 и 28 июня — не подходят даты для важных дел!
❌21 июня — хорошо завершать старые дела 🚫
❌ 17 и 29 июня — день Опасность ⛔️- избегайте экстрим и перелеты, рискованные мероприятия.
❌ 💰 Дни без Богатства‼️
Не используйте для крупных покупок и затрат!
12 и 14 июня ❌💰
🏆Звезда победы у «1» у БЫКА 🐂 и ТИГРА 🐅. Хороший период для карьеры! Особенно для поиска работы, повышения по службе или подъёма в бизнесе.
Ждут награды и поощрение от Вселенной🙏🏻✨ Активатор: Зонт победы;
🤧Звезда болезни «2» у ЛОШАДИ 🐎. Поэтому желательно посещать врача, пройти медосмотр и носить амулет «Крепкое здоровье». Могут решаться вопросы по недвижимости.
Ждут быстрые доходы!
😶Звезда конфликтов и красноречия «3» у КРЫСЫ 🐁.
Спокойствие! 🙏🏻 Не раздражайтесь по пустякам и избегайте судебные тяжбы.
Защиты: любой красный аксессуар;
Публичные выступления и ораторство принесёт успех и большие доходы! 💰
💕Звезда романтики и знаний «4» у КОЗЫ 🐐 и ОБЕЗЬЯНЫ 🐒.
Наступает ВРЕМЯ информации, знаний, семинаров, тренингов, любви и флирта.
‼️Звезда препятствий — тяжёлая «5» ❗️ у КРОЛИКА🐇, так как она залетит в Центр Земли и развеет Энергии ✨на все секторы равномерно. Желательно носить Защиты. Например, двойную Ваджру. Не вкладывайте деньги! Будьте предельно аккуратны. Хорошо учиться, получать знания, заниматься духовными практиками.
Совет: сделайте себе роскошный подарок! 🎁 Сильные личности добьются высот!
🎊✨Звезда Небесной удачи «6» будет у ДРАКОНА 🐉 и ЗМЕИ 🐍, поздравляем!!!👍🏻😍
Активатор: связка из 6 монет, а также Синяя звезда удачи и хрустальный лотос на рабочем столе 😊
Хороший месяц для подвижек на работе и в бизнесе!
Совет😉: осуществляйте свои проекты и задумки!
🧘♀️ Звезда грабежа и духовности «7» у каждого из нас, так как будет в Центре Земли и влияние происходит на всех понемногу. Будьте аккуратнее с деньгами и настроением. Чаще занимайтесь духовностью и благими делами. Не скупитесь на благотворительность!
Прекрасный период для всех изучения иностранного языка, астрологии и духовных наук.
Защиты: амулет Синий слон Синий носорог;
💰Звезда Богатства «8» у СОБАКИ 🐕 и СВИНЬИ 🐖.
8️⃣ (восьмёрка) может приносить долгожданные доходы и заметное пополнение в кошельке 😉✨💰
Но требует за это вложение сил и труда.
Активатор: Янтра Богатства, подвеска Абсолютное Процветание, магнит для денег и 8 Богатства;
Совет: терпение и труд — деньги принесут!
🎈✨Звезда исполнения желаний «9» у ПЕТУХА 🐓.
Поздравляем! 🎈🎉🎊
Все наши планы, мечты, шары в небо, карта сокровищ и Блокнот Богатства с утроенной силой осуществят многие мечты! Думайте только о хорошем)
Активатор: браслет для исполнения желаний и Блокнот Богатства 📚
Овен ♈️
Вероятность переезда или покупки недвижимости зашкаливает. Но финансовые вопросы по-прежнему стоят остро. Вдохновляйтесь работой!
Телец ♉️
Могут накатить путешествия и сюрпризы по работе.
Близнецы ♊️
Ждёт выход из комфорта, чтобы улучшить качество жизни! Аккуратнее с крупными покупками.
Рак ♋️
Улучшение в любовной сфере 💞
Лев ♌️
Отложите масштабные проекты. Лучший период для любви и общения с близкими.
Дева ♍️
Хорошо для смены деятельности и заключения сделок по недвижимости 🏡
Весы ♎️
Обратите внимание на своё здоровье. Оно может стать важнее других дел.
Скорпион ♏️
Вас ждут выгодные контракты, поэтому отложите амурные дела на позже.
Стрелец ♐️
Хороший период, чтобы закрыть долги и гештальты.
Козерог ♑️
Жизненная энергия начнёт пульсировать и откроются все дороги. Успевайте!
Водолей ♒️
Если накатила апатия, то самое время, чтобы избавиться от вредных привычек!
Рыбы ♓️
Вы находитесь в метре от исполнения своего желания! Смело подключайте новые знакомства и берите от жизни по максимуму)
Отличного всем месяца и прекрасного настроения!!!🌷🌷🌷
+7 (999) 174-67-82
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