Прогноз на июнь 🔥🔥🔥от якутского астролога Алессандры Айрис ✨

Пусть МЕСЯЦ принесёт Вам большие доходы!💰💰💰✨✨✨

С 6 июня до 7 июля — смена хозяина МЕСЯЦА.

Теперь весь месяц правит балом Огненная 🔥 Лошадь 🐎

В Китае её ещё называют «Безумная Лошадь». Она очень строптивая, с характером и самая Огненная из всех знаков! Кому полезен Огонь 🔥- ловите! Остальные — берегите сердце, сосуды, зрение. Избегайте конфликтов и ссор.

А также аккуратнее с местами в Центре 🎯

Где людные места. Очень активный месяц и непредсказуемый.

Союзники: Тигр 🐅 и Собака 🐕

Тайный друг: Коза 🐐

📛Турбулентность: Крыса 🐁

Вас ждут перемены: переезд, смена деятельности, подвижки, тряска.

❌Всем аккуратнее: не нервничайте! Оставьте эмоции до осени)

‼️Избегать: приключений на дорогах и интриг. Не перегревайтесь на солнце ☀️

❤️Месяц «Цветка Персика» — неожиданные развороты событий в любовной сфере. А также влюблённости, флюиды, харизма.

✅Благоприятно: смелым — рисковать!

Растущая Луна 🌘 до 14 июня

Полнолуние 🌕 14 июня

Убывающая Луна 🌜 с 15 по 29 июня

Новолуние 🌙 29 июня

✅Хорошие даты на Июнь 👍🏻:

13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 26, 30 июня — благоприятные даты 👍🏻

🎊🎁 12, 24 июня — День Наполнения, все приумножается 💰🎉🎊 Любое Ваше действие.

⚖️ 13 и 25 июня — День Баланс можно просить о помощи, гармония дня

Нейтральные даты🙌🏻:

😷 19 июня и 1 июля — избегать поликлиники, больницы, людные места, посещение больных.

‼️Зато хорошо для сбора долгов и получения подарков 🎁

❗️ 11 и 23 июня — хорошо избавляться от ненужного. Садиться на диету, очищать организм. Удалять зубы, бородавки, родинки и хирургически разбавляться от ненужного. Идеально для генеральной уборки.

❌Неблагоприятные даты 😐

18 и 28 июня — не подходят даты для важных дел!

❌21 июня — хорошо завершать старые дела 🚫

❌ 17 и 29 июня — день Опасность ⛔️- избегайте экстрим и перелеты, рискованные мероприятия.

❌ 💰 Дни без Богатства‼️

Не используйте для крупных покупок и затрат!

12 и 14 июня ❌💰

🏆Звезда победы у «1» у БЫКА 🐂 и ТИГРА 🐅. Хороший период для карьеры! Особенно для поиска работы, повышения по службе или подъёма в бизнесе.

Ждут награды и поощрение от Вселенной🙏🏻✨ Активатор: Зонт победы;

🤧Звезда болезни «2» у ЛОШАДИ 🐎. Поэтому желательно посещать врача, пройти медосмотр и носить амулет «Крепкое здоровье». Могут решаться вопросы по недвижимости.

Ждут быстрые доходы!

😶Звезда конфликтов и красноречия «3» у КРЫСЫ 🐁.

Спокойствие! 🙏🏻 Не раздражайтесь по пустякам и избегайте судебные тяжбы.

Защиты: любой красный аксессуар;

Публичные выступления и ораторство принесёт успех и большие доходы! 💰

💕Звезда романтики и знаний «4» у КОЗЫ 🐐 и ОБЕЗЬЯНЫ 🐒.

Наступает ВРЕМЯ информации, знаний, семинаров, тренингов, любви и флирта.

‼️Звезда препятствий — тяжёлая «5» ❗️ у КРОЛИКА🐇, так как она залетит в Центр Земли и развеет Энергии ✨на все секторы равномерно. Желательно носить Защиты. Например, двойную Ваджру. Не вкладывайте деньги! Будьте предельно аккуратны. Хорошо учиться, получать знания, заниматься духовными практиками.

Совет: сделайте себе роскошный подарок! 🎁 Сильные личности добьются высот!

🎊✨Звезда Небесной удачи «6» будет у ДРАКОНА 🐉 и ЗМЕИ 🐍, поздравляем!!!👍🏻😍

Активатор: связка из 6 монет, а также Синяя звезда удачи и хрустальный лотос на рабочем столе 😊

Хороший месяц для подвижек на работе и в бизнесе!

Совет😉: осуществляйте свои проекты и задумки!

🧘‍♀️ Звезда грабежа и духовности «7» у каждого из нас, так как будет в Центре Земли и влияние происходит на всех понемногу. Будьте аккуратнее с деньгами и настроением. Чаще занимайтесь духовностью и благими делами. Не скупитесь на благотворительность!

Прекрасный период для всех изучения иностранного языка, астрологии и духовных наук.

Защиты: амулет Синий слон Синий носорог;

💰Звезда Богатства «8» у СОБАКИ 🐕 и СВИНЬИ 🐖.

8️⃣ (восьмёрка) может приносить долгожданные доходы и заметное пополнение в кошельке 😉✨💰

Но требует за это вложение сил и труда.

Активатор: Янтра Богатства, подвеска Абсолютное Процветание, магнит для денег и 8 Богатства;

Совет: терпение и труд — деньги принесут!

🎈✨Звезда исполнения желаний «9» у ПЕТУХА 🐓.

Поздравляем! 🎈🎉🎊

Все наши планы, мечты, шары в небо, карта сокровищ и Блокнот Богатства с утроенной силой осуществят многие мечты! Думайте только о хорошем)

Активатор: браслет для исполнения желаний и Блокнот Богатства 📚

Овен ♈️

Вероятность переезда или покупки недвижимости зашкаливает. Но финансовые вопросы по-прежнему стоят остро. Вдохновляйтесь работой!

Телец ♉️

Могут накатить путешествия и сюрпризы по работе.

Близнецы ♊️

Ждёт выход из комфорта, чтобы улучшить качество жизни! Аккуратнее с крупными покупками.

Рак ♋️

Улучшение в любовной сфере 💞

Лев ♌️

Отложите масштабные проекты. Лучший период для любви и общения с близкими.

Дева ♍️

Хорошо для смены деятельности и заключения сделок по недвижимости 🏡

Весы ♎️

Обратите внимание на своё здоровье. Оно может стать важнее других дел.

Скорпион ♏️

Вас ждут выгодные контракты, поэтому отложите амурные дела на позже.

Стрелец ♐️

Хороший период, чтобы закрыть долги и гештальты.

Козерог ♑️

Жизненная энергия начнёт пульсировать и откроются все дороги. Успевайте!

Водолей ♒️

Если накатила апатия, то самое время, чтобы избавиться от вредных привычек!

Рыбы ♓️

Вы находитесь в метре от исполнения своего желания! Смело подключайте новые знакомства и берите от жизни по максимуму)

Отличного всем месяца и прекрасного настроения!!!🌷🌷🌷