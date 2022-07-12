Прогноз на июль от якутского астролога Алессандры Айрис 🔥✨💰

Пусть МЕСЯЦ принесёт Вам большие доходы!💰💰💰✨✨✨

С 7 июля по 7 августа — смена хозяина МЕСЯЦА.

Теперь весь месяц правит балом Огненная 🔥 Коза 🐐

Она обожает вкусно покушать, тянется к духовности и очень творческая!

Кому полезен Огонь 🔥- ловите! Остальные — берегите сердце, сосуды, зрение. Избегайте конфликтов и ссор.

А также аккуратнее с местами в Центре 🎯

Где людные места.

Союзники: Кролик 🐇 и Свинья 🐖

Тайный друг: Лошадь 🐎

📛Турбулентность: Бык 🐂

Вас ждут перемены: переезд, смена деятельности, подвижки, тряска.

❌Всем аккуратнее: не нервничайте! Оставьте эмоции до осени)

‼️Избегать: переедания. Берегите здоровье, особенно ЖКТ.

❤️Месяц «Хранилище» — хорошо для накоплений и денежных вопросов.

✅Благоприятно: решать вопросы по недвижимости 🏡

Растущая Луна 🌘 до 13 июля

Полнолуние 🌕 13 июля

Убывающая Луна 🌜 с 13 по 28 июля

Новолуние 🌙 29 июля

С 21 июля по 7 августа — Период Земли. Не начинайте новый бизнес.

✅Хорошие даты на Июль 👍🏻:

13, 15, 17, 21, 22, 25, 27, 29 июля — благоприятные даты 👍🏻

🎊🎁 19, 31 июля — День Наполнения, все приумножается 💰🎉🎊 Любое Ваше действие.

⚖️ 20 июля — День Баланс можно просить о помощи, гармония дня

Нейтральные даты🙌🏻:

😷 14 и 26 июля — избегать поликлиники, больницы, людные места, посещение больных.

‼️Зато хорошо для сбора долгов и получения подарков 🎁

❗️ 18 и 30 июля — хорошо избавляться от ненужного. Садиться на диету, очищать организм. Удалять зубы, бородавки, родинки и хирургически разбавляться от ненужного. Идеально для генеральной уборки.

❌Неблагоприятные даты 😐

23 июля — не подходят даты для важных дел!

❌16 и 28 июля — полезно завершать старые дела 🚫

❌ 12 и 24 июля — день Опасность ⛔️- избегайте экстрим и перелеты, рискованные мероприятия.

🏆Звезда победы у «1» у ЛОШАДИ 🐎. Хороший период для карьеры! Особенно для поиска работы, повышения по службе или подъёма в бизнесе.

Ждут награды и поощрение от Вселенной🙏🏻✨ Активатор: Зонт победы;

🤧Звезда болезни «2» у КРЫСЫ 🐁. Поэтому желательно посещать врача, пройти медосмотр и носить амулет «Крепкое здоровье». Могут решаться вопросы по недвижимости.

Ждут быстрые доходы!

😶Звезда конфликтов и красноречия «3» у КОЗЫ 🐐 и ОБЕЗЬЯНЫ 🐒.

Спокойствие! 🙏🏻 Не раздражайтесь по пустякам и избегайте судебные тяжбы.

Защиты: любой красный аксессуар;

Публичные выступления и ораторство принесёт успех и большие доходы! 💰

💕Звезда романтики и знаний «4» у КРОЛИКА🐇.

Наступает ВРЕМЯ информации, знаний, семинаров, тренингов, любви и флирта.

‼️Звезда препятствий — тяжёлая «5» ❗️ у ДРАКОНА 🐉 и ЗМЕИ 🐍, так как она залетит в Центр Земли и развеет Энергии ✨на все секторы равномерно. Желательно носить Защиты. Например, двойную Ваджру. Не вкладывайте деньги! Будьте предельно аккуратны. Хорошо учиться, получать знания, заниматься духовными практиками.

Совет: сделайте себе роскошный подарок! 🎁 Сильные личности добьются высот!

🎊✨Звезда Небесной удачи «6» каждого из нас, так как будет в Центре Земли и влияние происходит на всех понемногу

будет, поздравляем!!!👍🏻😍

Активатор: связка из 6 монет, а также Синяя звезда удачи и хрустальный лотос на рабочем столе 😊

Хороший месяц для подвижек на работе и в бизнесе!

Совет😉: осуществляйте свои проекты и задумки!

🧘‍♀️ Звезда грабежа и духовности «7» у СОБАКИ 🐕 и СВИНЬИ 🐖. Будьте аккуратнее с деньгами и настроением. Чаще занимайтесь духовностью и благими делами. Не скупитесь на благотворительность!

Прекрасный период для всех изучения иностранного языка, астрологии и духовных наук.

Защиты: амулет Синий слон Синий носорог;

💰Звезда Богатства «8» у ПЕТУХА 🐓.

8️⃣ (восьмёрка) может приносить долгожданные доходы и заметное пополнение в кошельке 😉✨💰

Но требует за это вложение сил и труда.

Активатор: Янтра Богатства, подвеска Абсолютное Процветание, магнит для денег и 8 Богатства;

Совет: терпение и труд — деньги принесут!

🎈✨Звезда исполнения желаний «9» у БЫКА 🐂 и ТИГРА 🐅.

Поздравляем! 🎈🎉🎊

Все наши планы, мечты, шары в небо, карта сокровищ и Блокнот Богатства с утроенной силой осуществят многие мечты! Думайте только о хорошем)

Активатор: браслет для исполнения желаний и Блокнот Богатства 📚

Отличного всем месяца и прекрасного настроения!!!🌷🌷🌷