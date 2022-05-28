Прогноз на 28 мая от якутского астролога Алессандры Айрис

28 мая День Установление

Можно обращаться за медицинской помощью, начинать путешествие или обучение. Хороший день для начала строительства. Звезда Небесной Добродетели

: День подходит как для налаживания взаимоотношений, так и для мягкого расставания. Созвездие: Ива Не занимайтесь в этот день покупкой акций. 28-й лунный день

Символ: лотос

День очень гармоничный и светлый. Сегодня все будет удаваться. Любые дела и начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и в природе царит гармония. Сегодня можно «прозреть», получить сокровенные знания. Благоприятные Часы

С 10 до 13 (Час Благородного) С 16 до 17 (Счастливый дух) С 18 до 21 (Золотой замок) С 22 до 23 (Час Путешествий)

тгк Алессандры Айрис