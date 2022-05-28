28.05.2022
10:13
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Футуролог

Прогноз на 28 мая от якутского астролога Алессандры Айрис

28 мая День Установление

Можно обращаться за медицинской помощью, начинать путешествие или обучение. Хороший день для начала строительства. Звезда Небесной Добродетели

: День подходит как для налаживания взаимоотношений, так и для мягкого расставания. Созвездие: Ива Не занимайтесь в этот день покупкой акций. 28-й лунный день

Символ: лотос

День очень гармоничный и светлый. Сегодня все будет удаваться. Любые дела и начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и в природе царит гармония. Сегодня можно «прозреть», получить сокровенные знания. Благоприятные Часы

С 10 до 13 (Час Благородного) С 16 до 17 (Счастливый дух) С 18 до 21 (Золотой замок) С 22 до 23 (Час Путешествий)

тгк Алессандры Айрис

Фото: соцсети
Источник: тгк Алессандры Айрис

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