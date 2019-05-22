Профсоюзы Якутии: Отмена 202-го постановления – результат социального диалога

Решение главы Якутии об отмене постановления правительства республики под номером 202 — это результат успешного социального диалога органов власти и общества, считают в профсоюзах Якутии.

В ситуации встревоженности членов профсоюзов, работников бюджетной сферы в связи с предстоящими сокращениями профсоюзы выполнили свою прямую обязанность перед ними – защиту интересов своих членов.

Работа по проведению профсоюзного мониторинга началась с февраля этого года, когда массово стали поступать сигналы от трудовых коллективов с просьбой уточнить информацию о сокращениях и оптимизации бюджетных учреждений.

В Федерации профсоюзов республики вопрос обсуждался на заседании Президиума, были направлены рекомендации в адрес Правительства республики и Государственного Собрания (Ил Тумэн), отраслевые профсоюзные организации также активно включились в работу рабочих комиссий соответствующих министерств. Результатом этой работы стало снижение показателей предполагаемых сокращаемых штатных единиц.

Позиция Федерации профсоюзов Якутии была и остается однозначной. Профсоюзы считают недопустимым массовое сокращение работников в бюджетной сфере, настаивают на проведении Правительством РС(Я) полной аналитики последствий внедрения модельных штатных расписаний в части сокращений. Также, как считают профсоюзы республики, до введения модельных штатных расписаний должна быть выработана отдельная программа трудоустройства, занятости, переобучения высвобождаемого количества работников.

Федерация профсоюзов республики продолжит работу по общественному контролю за соблюдением трудового законодательства и работу с органами власти, отраслевыми министерствами и администрациями муниципальных образований по всем вопросам, касающихся трудовых прав и интересов работников бюджетных учреждений.