Профсоюзы Якутии выступили в телемарафоне «Все для Победы»

Во вторник, 4 октября, в 14:00 на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» состоялся благотворительный телемарафон «Все для Победы» в поддержку жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, бойцов Российской армии. Марафон проведен по инициативе профсоюзов Якутии в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» совместно с Общественным народным фронтом.

В течение 4 часов в прямом эфире со студии республиканского телеканала выступили народные депутаты, общественные деятели, профсоюзные лидеры отраслей и отдельных учреждений и предприятий республики. Также благотворительную инициативу поддержал председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев в своем выступлении в телемарафоне сообщил, что профсоюзы всей страны активно поддерживают своих коллег в Донецкой Народной республике и Луганской Народной республике, на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях в их стремлении вернуться к мирной жизни и нормализовать трудовые отношения.

«Пострадавшему в ходе СВО населению Донбасса профсоюзные организации страны оказывают гуманитарную помощь. Сейчас происходит перенастройка всей российской экономики – формируются новые логистические и производственные цепочки, осваиваются новые производства взамен импорта. В сложившихся условиях борьба за достойный труд особенно актуальна, особенно в соблюдении действующего законодательства, закрепляющего права трудящихся», — отметил Николай Дегтярев.

Также председатель Федерации профсоюзов Якутии подчеркнул, что в профсоюзах республики проводится еженедельный мониторинг ситуации по мобилизации граждан, до всех первичных профсоюзных организаций доведено о необходимости оказания помощи семьям мобилизованных коллег, принятия активного участия в решении возникающих вопросов. «Еженедельный мониторинг проводится, мы владеем общей информацией по всем возникающим вопросам, проводим консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства. Следует отметить, что на сегодня нарушений трудовых прав и интересов мобилизованных граждан не выявлено, все работодатели, коллективы отнеслись с пониманием и оказали огромную поддержку. Кроме того, трудовые коллективы направляют свою посильную помощь в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, также направляют денежные средства в единый республиканский счет», — сообщил Николай Дегтярев.

В ходе прямого эфира председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев отметил, что общественность Якутии будет оказывать помощь и после того, как земляки прибудут в места дислокации. «Это всенародное дело. Каждый должен работать для того, чтобы победа наступила быстрее. Все вопросы решаются очень быстро, и думаю, что Якутия показывает свою эффективность в решении различных задач», – заявил председатель Общественной палаты.

От имени трудовых коллективов в прямом эфире выступили лидеры отраслевых профсоюзных организаций и организаций, предприятий республики. Так, от имени трудового коллектива Ленского объединённого речного пароходства выступил заместитель исполнительного директора ПАО «ЛОРП» Дмитрий Павлов, который сообщил, что руководство Ленского объединённого речного пароходства и многотысячный коллектив всецело поддерживает все принятые решения президента Владимира Путина. «Уже с первых дней специальной военной операции нашим пароходством организована материальная помощь всем добровольцам республики. После выхода указа президента страны о частичной мобилизации в срочном порядке руководством предприятия были приняты ряд необходимых мер по оказанию консультативной помощи нашим сотрудникам, которые будут призваны. Уже сегодня производится материальная помощь всем сотрудникам, которые уже вступили в ряды Вооруженных сил РФ. Мы должны не только словами поддерживать нашу страну, а конкретными действиями. Я уверен, что все речники полностью меня поддержат. Это те люди, которые учились в командных учебных заведениях, выросли на флотских традициях, на истории нашего государства. Практически большинство из них уже служили в рядах Вооруженных сил. Мы всем коллективом поддерживаем данные мероприятия», — сказал Дмитрий Павлов.