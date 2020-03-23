Профсоюзы Якутии – о трудовых отношениях в условиях пандемии

В условиях режима повышенной готовности в эти дни многие предприятия и организации республики переводят работников на удаленный доступ работы, вводятся карантины. Наряду с этим стоит вопрос доплаты медицинским работникам, привлекаемым на оказание медпомощи и входящим в группу риска за особые условия труда и дополнительную нагрузку. В Федерацию профсоюзов Якутии в эти дни поступает множество обращений по выплате заработной платы при переводе на “удаленный” доступ работы, оплаты больничных при карантине и т.д.

Могут ли расчитывать работники на полную выплату заработной платы? Как принимается решение о переводе работника на дистанционную работу? Как оплачивается больничный при карантине работника? С этими вопросами мы обратились к председателю Федерации профсоюзов республики Николаю Дегтяреву.

— Во-первых, надо понимать, что все это вводится в целях защиты населения от распространения коронавирусной инфекции, поэтому вне зависимости от прав собственности, организации должны соблюдать решения Главы РС(Я).

Во-вторых, в целях защиты прав и интересов самих работников организаций, здесь надо более четко расставить точки.

Мы все знаем, что трудовые отношения между работодателем и работником определяются ТК РФ, законодательством о труде, соответствующими соглашениями (федерального, регионального, отраслевого), коллективными договорами и трудовым договором. При изменении условий работы, обязательно уведомление работников, принятие дополнительных соглашений, изменений трудового договора, что в настоящее время характерно при переводе работников на “удаленный” доступ работы.

В трудовом законодательстве нет понятия “удаленный доступ работы”. Как раз этот вопрос обсуждается на уровне Российской трехсторонней комиссии, поэтому определимся как “дистанционная работа”. Принятие решения по переводу работников на дистанционную работу остается за работодателем, при этом работодатель должен учитывать, что на дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов и согласно ст.371 и 372 ТК РФ, данное решение принимается с учетом мнения профсоюзной организации.

Работников волнует вопрос размера заработной платы. Многие беспокоятся, что в конце месяца получат не полную зарплату.

— Поскольку в условиях принятия противоэпидимиологических мер перевод на дистанционный режим носит вынужденный и временный характер, то при сохранении объема трудовых обязанностей, размер оплаты труда не должен измениться. То есть, при переводе на дистанционный режим, корректируется только место работы, а все остальные условия трудового договора продолжают действовать в прежнем режиме. Дистанционная работа не является вынужденным отпуском и работники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой заработной платы.

Однако, по договоренности работника с работодателем, условия оплаты труда, могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, в том числе повышение оплаты труда за дополнительную работу.

Среди нас есть и те, кто уходит на самоизоляцию на дому, так называемый карантин. Знаем, что есть новые правила оформления больничных для них.

— Согласно Указа главы РС(Я) А.С. Николаева, гражданам прибывшим из-за рубежа, рекомендовано обеспечивать самоизоляцию на дому. То есть переходят на карантин сроком до 14 дней. Постановлением правительства РФ №294 утверждены временные правила оформления больничных и им будут выплачиваться больничные в размере, исходя из среднего заработка работника. С 20 марта это можно оформить дистанционно. При этом, больничные оформляются на всех членов семьи, совместно проживающим с ними.

Во многих организациях, предприятиях организовываются меры профилактики на рабочих местах. Как мы понимаем, это входит в обязанности работодателя?

— Да, обеспечение безопасных условий труда для работников – это обязанность работодателя. В эти дни необходимо уделить особое внимание обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для обработки своих рабочих мест, особенно для работников из группы риска: медицинских, фармацевтических работников, бортпроводников, парикмахеров, косметологов, официантов, курьеров, работников сферы обслуживания, специалистов по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В целом тех, кто по своей работе непосредственно контактирует с населением.

В зоне особого риска в эти дни находятся медицинские работники, контактирующие с больными. Было сказано, Правительством РФ принято решение о выплате им доплаты к заработной плате.