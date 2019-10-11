Профсоюзы Якутии непоколебимы

Работу федеральных органов исполнительной власти по подготовке проекта постановления правительства РФ, предусматривающего признание с 1 февраля 2020 года утратившими силу или недействующими на территории РФ правовых актов СССР и РСФСР профсоюзы всей страны восприняли настороженно.

Для сбора информации и предложений по исключению отдельных правовых актов СССР и РСФСР из планируемого постановления, ФНПР обратилось к территориальным объединениям организаций профсоюзов. Федерация профсоюзов Якутии оперативно среагировала на данное обращение, совместно с отраслевыми профсоюзными организациями подготовила и одними из первых среди региональных профсоюзных организаций направлены в адрес ФНПР позиция и предложения профсоюзов Якутии. (Текст письма размещен на сайте Федерации профсоюзов РС(Я) – http://sakhaprofs.org/news/poziciya-profsoyuzov-yakutii-v-voprosax-otmeny-severnyx-koefficientov-ostaetsya-neizmennoj/).

В письме за подписью председателя Федерации профсоюзов республики Николая ДЕГТЯРЕВА отмечено, что правовые акты, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, учитывая особую социальную и экономическую активность, профсоюзы Якутии считают необходимым сохранить до принятия новых правовых актов по установке и сохранению данных гарантий для северян.

«Отмена правовых актов, регулирующих применение районных коэффициентов на той или иной территории районов Крайнего Севера приведет к снижению уровня оплаты труда работников, низкой покупательной способности населения, что в итоге приведет к снижению уровня жизни на Севере и росту социальной напряженности», — выразила свою позицию Федерация профсоюзов Якутии в письме в ФНПР.

Напомним, позиция профсоюзов Якутии по отношению к данному вопросу остается неизменной еще с 2014 года, когда обсуждалось высказывание министра труда и социальной защиты РФ Максима ТОПИЛИНА о нецелесообразности северных льгот и гарантий. Тогда мы тоже высказали однозначную позицию против подобных инициатив правительства РФ.

«Снижение или отмена районных коэффициентов скажется не только на заработной плате, но и на размере пенсий, социальных пособий, других показателей, при расчете которых используется районный коэффициент. Все это в итоге приведет только к одному – росту социальной напряженности. Реально оценивая ситуацию, можно сказать, что отмена или снижение районных коэффициентов и северных надбавок, не даст ощутимой экономии бюджетных средств. С уменьшением зарплаты понизятся и налоговые отчисления. Кроме этого, резко увеличатся дотационные выплаты населению из бюджетов за услуги ЖКХ. В случае отмены северных льгот в первую очередь пострадают работники бюджетной сферы и пенсионеры», — такова позиция Федерации профсоюзов Якутии с 2014 года, которая и сейчас остается неизменной.

Внедрение так называемой «регуляторной гильотины» профсоюзные лидеры страны обсудят 15 октября на VI Северной межрегиональной конференции ФНПР по вопросам социальной защиты наемных работников, который состоится в г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства труда и социальной защиты России и властей принимающего субъекта – правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, ожидается, что 30 октября данный вопрос будет внесен на заседании Генерального Совета ФНПР для обсуждения и принятия решения.