Профсоюзы Якутии мониторят цены на продукты питания

В целях систематического наблюдения и контроля за ростом цен на продовольственные товары и услуги населению в течение 2020 года Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) проводила мониторинг цен на продовольственные товары в городе Якутске.

Отбор и регистрация цен на продовольственные товары осуществляется в продовольственных магазинах города Якутска. Выбрано 31 наименование продовольственных товаров, в том числе социально-значимых товаров первой необходимости: хлебная продукция, макаронные изделия, крупы, мясопродукты, рыбопродукты, консервы, молокопродукты, овощи и другие группы продуктов.

Конечно, рынок продовольствия очень широк, много разных поставщиков и производителей, но для оценки колебания цен на основные продовольственные товары, выбраны наиболее важные для населения продукты.

Руководитель социально-трудового отдела Федерации профсоюзов РС(Я) Леонид ДЫРАХОВ:

«Наибольший рост цен с января по декабрь 2020 года наблюдается на растительное масло — 60%, сайру — 46%, гречку — 35,8%, сахар — 31%, муку пшеничную производства Алтай — 22%. Если в начале года килограмм гречки можно было приобрести за 68 рублей, то сегодня средняя цена гречки за килограмм 93 рубля. Банка консервы «сайры» стоила 75 рублей, сегодня – 109,4 рубля, растительное масло стоило 87,6 рублей, сегодня 140 рублей. В целом, если сравнить цены января 2020 года с декабрем 2020 года, то стоимость продуктов питания, включенных в список мониторинга, увеличилась на 13,4 %. В основном повышение цен ежегодно происходит осенью, зимой и перед Новым годом».

Как показывает профсоюзный мониторинг, за 1 квартал 2021 года цены увеличились на 7,8%. Цены увеличились на растительное масло 57,7%, муку пшеничную Алтайскую на 21,2%, овощи (картофель, капусту, морковь и лук) с 13,1% — 20,6%, яйца 17,6%, сахар 10,4%. В профсоюзном мониторинге использованы средние значения торговых точек разных районов Якутска.