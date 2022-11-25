Профсоюзы передали бойцам-якутянам тепло своих сердец

День профсоюзного работника Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 ноября, профсоюзы Якутии в этом году отмечают акцией помощи мобилизованным якутянам.

Сегодня председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев от имени профсоюзных организаций республики передал в штаб общественного движения «Якутия с тобой!» теплые вещи для мобилизованных. Профсоюзная помощь собрана Федерацией профсоюзов республики, а также к акции присоединились многие трудовые коллективы.

«С самого начала объявления частичной мобилизации профсоюзы республики подключились к сбору помощи мобилизованных якутян и членам их семей. Работа на местах, в трудовых коллективах организовывается непрерывно, инициаторами выступают наши профсоюзные организации. Сегодня, накануне нашего праздника – Дня профсоюзного работника – мы отправляем нашим землякам теплые вещи, тем самым выражаем нашу искреннюю поддержку и заботу о наших бойцах», — сказал Николай Дегтярев.

К акции профсоюзов республики присоединился многочисленный трудовой коллектив ООО ПАО «ЛОРП». Сегодня в штаб общественного движения «Якутия с тобой!» помощь от работников предприятия доставил заместитель исполнительного директора Дмитрий Павлов.

«Сегодня мы по призыву профсоюза привезли 5 вещевых мешков по 100 литров, укомплектованных всем необходимым для наших бойцов – теплыми вещами, медикаментами, жгутами, кнопочными телефонами, батарейками, фонариками, перчатками и т.д. Коллектив ПАО «ЛОРП» такую работу проводит с самого начала частичной мобилизации. Нашими работниками уже собрано и передано в фонд помощи мобилизованным якутянам более 600 тысяч рублей. Хочется отметить сотрудников Янского, Олекминского, Белогорского судоходных участков, которые активно присоединились к акции помощи. Кроме того, в этом году все подразделения ПАО «ЛОРП» отказались от проведения новогодних корпоративов, принято решение средства, запланированные на подведение итогов года, также передать в помощь нашим землякам. Нашим бойцам действительно нужна эта помощь, им важно ощутить поддержку из родины, и считаю, что никто не должен оставаться безучастным в данной ситуации», — отметил Дмитрий Павлов.

Профсоюзную помощь для мобилизованных якутян привез в штаб профсоюзный лидер работников образования Вилюйского улуса Савва Семенов.