Профсоюзные активисты участвуют в Синергии Севера

В селе Намцы состоялось торжественное открытие ежегодного молодежного образовательного форума «Синергия Севера», который продлится до 25 августа. В рамках мероприятия прогрессивная молодёжь со всей Якутии пройдёт различные образовательные программы и поборется за гранты правительства республики.

В этом году в «Синергии Севера» принимает участие 181 человек из 21 района республики. Форум работает по пяти направлениям: второй этап дальневосточного конкурса «Я-Инженер», «Профlife» — площадка, направленная на популяризацию рабочих специальностей, «Мы — добровольцы», «Молодежь Арктики» и «Лидеры Якутии».

Одна из площадок форума «Профlife» собрала 40 профсоюзных активистов из числа молодежи. В составе команды – представители самых разных отраслей, от бюджетников до работников производственных предприятий республики.

Вчера, в первый день работы форума «Синергия Севера» с командой «Профlife» встретился председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев. Профсоюзный лидер республики рассказал ребятам о проводимой профсоюзами республики работе, подробнее остановился на основных направлениях деятельности Федерации профсоюзов республики в деле защиты прав и интересов членов профсоюзов. Говоря о молодежной политике, Николай Дегтярев отметил, что этому направлению в профсоюзах всей страны уделяется большое внимание. «Молодежь – энергия профсоюзов – говорим мы, и работу по развитию молодежной политики проводим в соответствии с этим. Нам повезло с нашей молодежью – инициативной, активной, живой. Гордимся, что профсоюзную молодежь по итогам прошлого года оценили как самое лучшее молодежное объединение в нашей республике. Наша молодежь «взрослеет» во всех смыслах этого слова – и возраст «выходит», многие делают карьеру, поэтому оставляют общественную работу. Отрадно, что на смену им приходят новые активисты, вот и сегодня я вижу новые лица – это похвально. Мы всегда готовы сотрудничать с вами, обсуждать ваши идеи и предложения», — обратился к участникам форума Николай Дегтярев.

Все дни форума рядом с командой «Профlife» будет находиться приглашенный эксперт, заведующая организационным отделом Вологодской областной Федерации профсоюзов Елена Удачина. В первый день работы форума Елена уже провела игры на командообразование. «В первый день провела ознакомительный семинар, оценила примерный уровень знаний ребят. Оказалось, все участники – председатели и заместители председателя Молодежных советов в своих организациях и предприятиях. Кстати, порадовало, что в вашем регионе активно работает институт молодежных советов в отдельно взятых организациях, это похвально. Далее планируем в наших занятиях рассмотреть основные темы лидерства, провести семинар на тему «Я — руководитель», и конечно же, буду помогать советами в написании проектов. Надеюсь, переданные знания будут полезны ребятам, и в профсоюзной работе в том числе. Якутия – самая дальняя точка, где когда-либо мне довелось побывать. Очень все понравилось – очень аутентично, интересно, понравилась местная кухня, и, конечно же, люди – приветливые, открытые, душевные. Еще Якутск удивил цветами – у вас очень цветущий город! Спасибо за теплый прием!», — поделилась впечатлениями гостья Елена Удачина.

По сообщению руководителя площадки «Профlife», председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов республики Ирины Бурцевой, в команде представлены молодые активисты из 15 отраслей из ряда районов и городов республики. «Профсоюзная молодежь уже третий раз принимает участие в форуме «Синергия Севера». Ранее наша площадка называлась «Рабочая молодежь», в этом году решили поменять на «Профlife», чтобы больше сделать упор на профсоюзную тему, рабочие профессии и профессионализм. Основным лектором-экспертом у нас работает коллега из Вологодской области Елена Удачина, которая уже провела игры на командообразование. А основной целью участников форума станет защита проектов. В этом году в нашем направлении будут разыграны три гранта на сумму 60 тысяч рублей, и два — по 50 тысяч рублей. Помимо этого, наиболее активные участники форума будут отобраны для участия в профсоюзном форуме по Дальневосточному округу «Стратегический резерв-2019», далее они смогут поехать на Всероссийский форум в Пятигорске. Для мотивации участников мы придумали конкурсы в сети Инстаграм, будут свои призы. Федерация профсоюзов республики в очередной раз мощно поддержала свою молодежь, заказав единую форму, и даже снабдила дополнительным питанием. Так что, настроение отличное, настрой у всех нас боевой, намерены извлечь максимум пользы, знаний и опыта из образовательного форума республиканского уровня», — сообщила Ирина Бурцева.

«Синергия Севера» проходит на территории парка культуры и отдыха в селе Намцы Намского улуса. Во время форума состоится конкурс на предоставление грантов правительства республики лучшим проектам по направлениям форума. Для участников, помимо образовательной программы, будут проведены семинары, психологические тренинги, дебаты, интеллектуальные квизы.