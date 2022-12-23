Сегодня, спустя после двухгодового перерыва, профсоюзная елка вновь собрала детей профсоюзных активистов всех отраслей.

Федерация профсоюзов республики организовала ставший уже традицией новогодний праздник для детей, пригласив 230 детей на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом наступающего года – Кроликом. Каждый ребенок получил из рук Деда Мороза профсоюзный подарок – знак благодарности Федерации профсоюзов республики их родителям за их профсоюзную работу.

Далее детишки и их родители насладились детским представлением «Новогодняя МишкаМания», организованным Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

«Организация профсоюзной елки для детей профсоюзных активистов – это знак благодарности нашим активистам за их труд. Ведь профсоюзная работа – это в основном общественная нагрузка, дополнительные хлопоты, организация мероприятий без выходных. Мы ценим их труд, активную жизненную позицию, вклад в профсоюзную работу. В благодарность за это один раз в год мы устраиваем сказку для их детей» — говорят организаторы Профсоюзной елки – работники Федерации профсоюзов республики.