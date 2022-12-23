Праздники
Профсоюзная елка вновь собрала детей
Сегодня, спустя после двухгодового перерыва, профсоюзная елка вновь собрала детей профсоюзных активистов всех отраслей.
Федерация профсоюзов республики организовала ставший уже традицией новогодний праздник для детей, пригласив 230 детей на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом наступающего года – Кроликом. Каждый ребенок получил из рук Деда Мороза профсоюзный подарок – знак благодарности Федерации профсоюзов республики их родителям за их профсоюзную работу.
Далее детишки и их родители насладились детским представлением «Новогодняя МишкаМания», организованным Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
«Организация профсоюзной елки для детей профсоюзных активистов – это знак благодарности нашим активистам за их труд. Ведь профсоюзная работа – это в основном общественная нагрузка, дополнительные хлопоты, организация мероприятий без выходных. Мы ценим их труд, активную жизненную позицию, вклад в профсоюзную работу. В благодарность за это один раз в год мы устраиваем сказку для их детей» — говорят организаторы Профсоюзной елки – работники Федерации профсоюзов республики.
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