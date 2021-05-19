Профсоюз медиков Якутии заступился за атакованного врача

Профсоюз медиков республики взял под свою защиту врача Медцентра г. Якутска, подвергшейся нападению от пациентки.

Якутский республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения РФ, комментируя информацию, прозвучавшую на заседании Координационного совета региональной общественной организации «Якутская медицинская палата», порой неуважительном, а иногда и агрессивном поведении и случившихся нападениях со стороны пациентов на медицинских работников, констатирует, что, к сожалению, подобные инциденты имеют место быть.

Реском профсоюза работников здравоохранения обеспокоен данной ситуацией и неоднократно проводил совещания и заседания Президиума по данному вопросу. Инцидент, который произошел 11 мая 2021 г. в Медицинском центре г.Якутска, возмутил и медицинское сообщество, и население города Якутска. В средствах массовой информации, социальных сетях мнения разделились, кто-то занял позицию защиты напавшей на врача пациентки, мотивируя свое мнение тем, что медики сами заслужили такую реакцию, другие сочувствуют врачу и крайне возмущены поведением пациентки.

17 мая этого года в Реском профсоюза обратилась потерпевшая врач из Медцентра г. Якутска, которая пришла с профгруппоргом учреждения. На встрече медики подробно рассказали о случившемся. Причем, к большому сожалению, выяснилось, что напавшая пациентка, кроме того, что нанесла врачу травму, еще и оскорбляла ее по национальному признаку, утверждая при этом, что врачом куплен диплом, намекая на то, что национальности, к которой принадлежит врач, это вполне присуще. Представитель коллектива (профгруппорг) Медцентра г. Якутска сказала при встрече, что ее уполномочили коллеги защитить честь и достоинство врача, так как данный врач пользуется уважением и авторитетом среди коллег, а среди своих пациенток слывет профессиональным специалистом и отзывчивым человеком. Коллектив возмутило не только хамское поведение со стороны пациентки, но и то, причем это установленный факт, что пациентка пришла со своим мужем, который в момент инцидента держал дверь, чтобы извне никто не пришел на помощь к доктору и медсестре, а также то, что пациентка коренной национальности оскорбляла врача и по национальному признаку. Ведь наша республика всегда славилась тем, что многие наши граждане любых национальностей находят здесь свой второй дом, свободно и достойно живут, растят своих детей и не боятся каких-либо косых взглядов в их сторону, а тем более агрессии.

Что касается утверждения, которое прозвучало на координационном совете Якутской медицинской палаты об отсутствии на данный момент какай-либо правовой защиты медработников, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, то Реском Профсоюза ставит в известность о том, что в соответствии с отраслевым соглашением с Министерством здравоохранения РС(Я) из своего профбюджета оплачивает адвокатские услуги в размере до 75 тысяч рублей, предоставляет досудебную и судебную помощь медицинским работникам.

Кроме того, 26 июля 2019 г. был принят Федеральный закон №206-ФЗ «О внесении изменений в Уголо вный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников». Дополнения были приняты по неоднократным предложениям со стороны Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Положения статей 115 и 119 УК РФ дополняются новым квалифицирующим признаком об осуществлении служебной деятельности или выполнении общественного долга и связаны с ответственностью за причинение легкого вреда здоровью, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Таким образом, за причинение легкого вреда здоровью медработника, который в момент нападения выполнял свои трудовые обязанности, предполагается максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2-х лет, за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время Реском Профсоюза инициирует иск в суд по обстоятельствам вышеуказанной ситуации с врачом Медцентра г. Якутска.