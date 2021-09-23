Профпатологи Якутии принимают участие в международном конгрессе «Профессия и здоровье»

С 21 по 24 сентября 2021 года в г. Владивосток Приморского края проходит Российский Национальный Конгресс с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ», где принимают участие врачи ГБУ РС(Я) «Республиканская больница N2- ЦЭМП» — главный внештатный специалист профпатолог МЗ РС(Я) Фёдор Михайлович Терютин, заведующая Якутским республиканским центром профпатологии Айталина Гаврильевна Попова.

Конгресс является регулярным общенациональным форумом врачей и специалистов по разносторонним вопросам сохранения профессионального здоровья. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты России и многих стран мира в области гигиены труда и профпатологии, охраны труда и промышленной экологии, учёные-гигиенисты всех профилей, практикующие врачи смежных специальностей, специалисты медикосоциальной экспертизы и реабилитации, общественного здоровья и страховой медицины. В Конгрессе всегда принимают участие представители многих негосударственных международных организаций, среди них— Всемирная организация здравоохранения (WHO), Международная организация труда (ILO), Международная Комиссия по медицине труда (ICOH), Международное Агентство по изучению рака (IARC) и другие.

«Особое внимание на конгрессе уделяется инновационным технологиям профилактики, диагностики, клиники и лечения больных профессиональными и производственно обусловленными заболеваниями с последующей реабилитацией, оценке и управлению профессиональными и экологическими рисками, современным информационным технологиям и подготовке кадров в медицине труда, вопросам эффективности оздоровительных мероприятий, аспектам здоровье сберегающих технологий в производстве и им- портозамещению зарубежных продуктов медицинского оборудования и медикаментов отечественными производителями», — сообщили наши коллеги.

Также во время мероприятия будут рассматриваться наиболее актуальные вопросы нормативно-правового,методологического и практического медицинского обеспечения работающего населения в современных социально-экономических условиях. Предыдущие конгрессы, а их было уже 15, с успехом проходили в Москве, Иркутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Самаре. Аудитории мероприятия собирали до 900 участников и гостей почти всех регионов России, а также представителей Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Австралии, всего более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.