Профориентолог – освой профессию будущего уже сегодня!

Профориентация школьников уже давно вышла за рамки формального подхода тест-экзамены-вуз-поступление на работу. Старые методы и формы профориентационной работают не дают эффективного результата, тесты, например, не дают понимания, в какое образовательное учреждение поступить и какой уровень образования будет подходящим для школьника. Вместе с тем мир стремительно меняется. По данным Атласа новых профессий, созданного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с инновационным центром «Сколково», к 2030 году появятся 186 новых профессий и 57 исчезнут, а это значит, что уже сегодня, кто-то поступит на специальность, которая в скором времени будет не востребована и возникает высокий риск безработицы среды этих специалистов.

Новая реальность порождает острую необходимость в специалистах, которые в состоянии внятно сориентировать подростков в меняющимся мире. Тем самым на рынке труда наблюдается потребность в консультантах по профориентации школьников.

Профориентолог — это человек, работа которого включает в себя несколько разноплановых компетенций: нужно владеть знаниями о возрастной психологии, уметь ориентироваться на рынке труда, быть в курсе социально-экономической ситуации в стране и в мире, умение обучать, мотивировать, слушать, слышать и находить такой вариант решения проблемы – когда выбор, который сделает выпускник после школы: был ему интересен и ребенок был мотивирован, он смог продолжить свое образование в удобной для него форме, смог владеть информацией о том чего он хочет, куда движется, что для этого необходимо, и у него есть надёжный тыл в виде поддержки значимых взрослых.

Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я) приглашает педагогов-психологов, учителей, репетиторов, преподавателей, психологов, профориентологов и всех, кто отвечает за реализацию проектов по профориентации в своем учреждении на курс повышения квалификации «Современные методы профориентационной работы» (36 ч.). Курс включает в себя теоретические основы профессионального самоопределения в подростковом возрасте и основное внимание уделено практическим методам профориентационной работы.

В рамках курса слушатели научатся:

— новым подходам организации профориентационной работы, сможете сделать аудит текущей работы по профориентации и научитесь формулировать востребованные проекты по профориентации

— методам и технологиям профессионального ориентирования школьников

— инструментам профориентационной работы в онлайне, это позволит сделать уроки интересными и повысит ваш авторитет как специалиста среди детей и родителей.

— понимать психологию современных подростков и др.

Курс ведут Зарубина Елизавета, психолог, профориентолог, руководитель Дирекции карьерной навигации ЦОПП и Валентина Лукина, к.пс.наук, профориентолог, консультант по развитию карьеры.

опытные психологи, профориентологи Дирекции карьерной навигации ЦОПП

Чем удобен формат обучения?

— дистанционно на цифровой платформе ЦОПП в удобное для слушателя время

— В пакетном предложении «Все включено» прямое общение с преподавателями – вопросы, уточнения, обратная связь

— разнообразная и доступная подача информации (видеолекции, вебинары, презентации, чат, тесты)

— участие в нетворкингах, семинарах и др.

В процессе обучения слушатели смогут наработать авторский профориентационный проект в виде занятия, игры, квеста и др.

По окончании курса выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Требуемые документы: диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.

Подробно ознакомиться и записаться на курс можно по ссылке

По вопросам:

Контактный номер: 8-800-222-41-40 (доб. 1), 8924-460-22-60.

Instagram: https://www.instagram.com/copp_ykt/