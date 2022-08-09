Профориентация. Перезагрузка: итоги первого Дальневосточного форума

Сегодня, 8 августа, состоялся завершающий день I Дальневосточного образовательного форума «Профориентация.Перезагрузка».

— 78 участников;

— 5 модераторов;

— 12 экспертов и спикеров;

— 13 тематических площадок: визионерские лекции, тренинги, мастер-классы и воркшопы.

Форум посетило около 80 педагогов из 22 муниципальных образований республики. Они собрались на одной площадке на живописной территории Транспортного техникума им. Р.И.Брызгалова за вдохновением и идеями, как мотивировать детей к выбору будущей профессии.

7 приглашенных спикеров из Москвы, Республики Башкортостан, Республики Бурятия и Забайкальского края — ведущие эксперты федерального и регионального масштаба, авторы ведущих технологий и инструментариев в области профориентации — поделились своими знаниями и опытом с участниками Форума.

Уникальный проект организовал региональный Центр опережающей профессиональной подготовки при поддержке гранта главы Республики Саха (Якутия).

За три дня интенсивной работы участники Форума посетили более 13 практических и теоретических сессий, прослушали около 20 часов полезной информации и вместе с экспертами обсудили важные вопросы, такие как: взгляд на вопросы профориентации в системном варианте развития, методическое сопровождение деятельности по профориентационной работе, проектная деятельность в профориентации.

Большую дискуссию вызвали вопросы, как мотивировать детей к выбору будущей профессии, как налаживать коммуникацию с родителями, какие современные инструментарии использовать по профориентации и как организовать профориентационную работу с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Подведя итоги Форума, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный поблагодарил участников и экспертов за активную работу и выразил пожелание, чтобы Форум стал традиционным.

«Сегодняшний форум призывает нас заниматься профориентацией на профессиональном уровне. Потому что, профориентация — это вид деятельности необходимая на всех этапах жизни. Она помогает решить большую задачу – подобрать и рекомендовать людям разного возраста вид профессиональной деятельности.

Решения, которые вы собрали и оформили станут частью скорректированной региональной модели по профориентации, которые в дальнейшем будут применяться не только у нас в республике, но и возможно в других регионах».

Насыщенные дни, полные новых знаний, общения, впечатлений, пролетели быстро. Все участники прошли полную профессиональную перезагрузку и получили заряд положительных эмоций перед началом учебного года.

От имени ЦОПП Якутии выражаем благодарность всем участникам, экспертам и партнерам: Министерство образования и науки РС(Я), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Государственный комитет РС(Я) по занятости населения, ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования», АНО ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II», ГАНОУ РС(Я) «Юные якутяне».