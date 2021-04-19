Профориентационный выезд сотрудников АГАТУ

С 19 по 26 апреля начальник Центральной приемной комиссии Павлина Васильева и старший преподаватель кафедры пищевых технологий и индустрии питания агротехнологического университета Кира Иванова принимают участие в профориентационной встрече 9-11 классов Хабаровского края.

В рамках проведения профориентационных встреч планируется посещение общеобразовательных учебных заведений четырех муниципальных районов края (Вяземский, Бикинский, Хабаровский и имени Лазо) и муниципального образования городской округ «Город Хабаровск». Во время встреч будет доведена информация для учащихся 9 — 11 классов Хабаровского края о возможности обучения в высших учебных заведениях Дальневосточного федерального округа, осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов в отрасли сельского хозяйства и в целях дальнейшего обеспечения сельскохозяйственной отрясли квалифицированными кадрами.