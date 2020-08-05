Профкомпетенции АГАТУ закрепляет на производственных площадках

5 августа в здании Арктического агровуза состоялась встреча ректора Ивана СЛЕПЦОВА с временно исполняющим обязанности директора Общества с ограниченной ответственностью «Баҕарах» Иваном Сивцевым, где стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение включает в себя установление долгосрочных партнерских отношений, а именно в сфере образования, науки, обменом образовательными, научными и информационными технологиями, реализацией внедренческих проектов, совместным участием в обсуждении и решении актуальных проблем, а также совместным использованием имеющихся в распоряжении сторон интеллектуальных и материальных ресурсов.

Стороны договорились о разработке и реализации совместного плана мероприятий, направленных на осуществление практической подготовки студентов университета на производственных площадках организации путем реализации части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций.

Также по раннему договору с ООО «Баҕарах» была проведена работа по сенокосу, на острове Мастыыр заготовлено 324 т. 944 кг. сена в рулонах первого сорта.

Работали сотрудники и студенты университета Вячеслав Александров, Григорий Алексеев, Дмитриян Харитонов, Дмитрий Горохов и Никифор Лыткин.

На сегодняшний день ребята переехали на второй остров под названием Мурун.