Профильный комитет Ил Тумэна поддержал кандидатуру Садовникова

На заседании постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии под председательством Владимира Прокопьева 30 марта 2021 года парламентарии поддержали проект решения о даче согласия главе Якутии Айсену Николаеву на назначение на должность первого вице-премьера правительства региона Дмитрия Садовникова.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн), кандидатуру представил руководитель Администрации главы и правительства РС (Я) Афанасий Владимиров. Он рассказал о биографии и основных вехах профессиональной деятельности кандидата, подчеркнув его опыт и профессионализм.

Афанасий Владимиров сообщил, что под непосредственным руководством Дмитрия Садовникова проводилась работа по обеспечению стабильного функционирования жилищно-коммунального комплекса города. Была начата реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, проводилась планомерная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, благоустройству и озеленению города.

За период его работы министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) эффективно решались задачи по обеспечению функционирования и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия). Проведена объемная работа по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей республики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Завершено строительство крупных объектов энергоснабжения, позволившее обеспечить синхронную работу ранее изолированных энергорайонов — Центрального, Западного и Южно-Якутского. Обеспечено вхождение энергорайонов в Объединенную энергосистему Дальнего Востока. В арктических и северных районах Республики Саха (Якутия) построены и введены в эксплуатацию 30 автоматизированных дизельных электростанций, 18 солнечных электрических станций.

В 2019 году начата реализация мероприятий национального проекта «Экология», проведена целенаправленная и слаженная работа по инвентаризации систем водоснабжения республики, в результате которой была принята региональная программа «Чистая вода». В рамках программы в феврале 2021 года введена в эксплуатацию реконструированная водоочистная станция в г. Олекминске.

После выступления Владимирова уточняющие вопросы кандидату на должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) задали и высказали свои пожелания народные депутаты республики Юрий Баишев, Юрий Николаев, Павел Ксенофонтов, Игорь Григорьев, Владимир Прокопьев.

Парламентарии спросили о курируемых направлениях работы, планах по строительству моста через р. Лена, газификации Южной Якутии. Обратили внимание на необходимость проработки вопросов по системе оптимизации затрат по субсидиям ГУП ЖКХ, передачи ряда полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства районам, на решение проблем с пустующим муниципальным жильем в промышленных районах Якутии, акцентировали внимание на вопросах, возникающих в рамках применения методики по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. Народные депутаты республики также пожелали ускорить работу по строительству мусорного полигона, вопросам временного размещения мусора, реализации программы газификации городского округа «г. Якутск», по вопросам водоотведения и ливневой системы столицы республики.

Председатель постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев предложил Дмитрию Садовникову в своей работе на должности первого вице-премьера Якутии обратить важное внимание на вопросы экологии, сохранения р. Лена в условиях промышленного освоения региона, обеспечения населения качественной питьевой водой.

В частности, депутат предложил разработать долгосрочную концепцию обеспечения населения качественной питьевой водой, увеличить финансирование на геологоразведочные работы по поиску подземных источников питьевой воды. Владимир Прокопьев также сказал о необходимости реформирования системы ЖКХ, предоставлении преференций жителям сельских территорий в части субсидирования жилищно-коммунальных услуг, о необходимости решения вопросов по развитию авиакомпании «Якутия», ускорения процессов передачи бесхозных линий электропередач, развития железнодорожной сферы в регионе.

В своих выступлениях члены постоянного комитета отметили большой опыт Дмитрия Дмитриевича в качестве крепкого хозяйственника и производственника, выразили слова поддержки и пожелали успехов.