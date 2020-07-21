Профилактика заражения COVID-19 в отпуске

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в летние планы россиян, несмотря на снятие ограничительных мер, страховые представители рекомендуют отдыхающим беречь здоровье и следовать правилам безопасности.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) является идентификатором в системе ОМС и гарантирует право на получение медицинской помощи в установленном порядке на всей территории России, вне зависимости от того, в каком регионе он был оформлен.

СОБИРАЯСЬ В ОТПУСК, ВАЖНО:

1. Проверить действителен ли ваш полис ОМС на горячей линии вашей страховой медицинской организации

2. Если полис ОМС недействителен, оформить новый

3. Обязательно взять в поездку полис ОМС и документ, удостоверяющий личность

4. Взять средства личной гигиены: медицинские маски и перчатки, антисептик или мыло, влажные салфетки и т.д.

5. Подготовить аптечку со средствами для профилактики заражения COVID-19: антибактериальный спрей для горла и носа, жаропонижающее, термометр

6. Узнать о мерах профилактики COVID-19 в регионе прибытия и регулярности тестирования персонала места отдыха на COVID-19

7. Выбирать место отдыха с низкой плотностью населения в местах отдыха

8. Уточнить в вашей страховой медицинской организации, куда обращаться за медицинской помощью в регионе прибытия

ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ

При ухудшении самочувствия – незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Если вы заболели в поездке, помните, что, находясь в другом городе или регионе вы сохраняете право на получение:

Экстренной медицинской помощи. Это медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента (например, состояния, сопровождающиеся внезапной потерей сознания, кровотечения из магистральных сосудов, острый инфаркт миокарда, аппендицит и другие заболевания).

Неотложной медицинской помощи. Это медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента (например, ОРВИ, обострение хронического бронхита, панкреатита и других заболеваний).

ПОМНИТЕ!

Отказ в предоставлении экстренной, неотложной медицинской помощи, входящей в базовую программу ОМС, обоснованный тем, что гражданин получил полис ОМС в другом регионе, — неправомерен.

Справки по вопросам получения медицинской помощи можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра здравоохранения РС (Я) 8-800-100-14-03. Запишите номер в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у вас под рукой.

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года