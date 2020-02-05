Профилактика раннего выявления онко в Олекме

4 февраля текущего года в Олекминской центральной районной больнице прошел День открытых дверей для населения «Профилактика раннего выявления онкологических заболеваний», приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака.

Ранее сообщалось, что в этот день у олекминчан будет возможность пройти консультацию у специалистов. Так, в рамках данной акции к специалисту УЗИ обратилось 25 человек, гинекологу -15, онкологу-28, терапевту-51, хирургу-12, стоматологу -45. Также в кожно-венерологический кабинет обратилось 3 пациента, ФЛГ исследование прошли 41 граждан, ЭКГ -60, было оформлено 12 единиц санбюллетеней. В ходе обследований было выявлено 2-е с подозрением на злокачественные новообразования. Всего в мероприятии приняло участие около 300 человек. «Данная акция прошла во всех лечебных учреждениях нашего района: в больницах и ФАПах. Мы очень рады, что многие подошли осознанно к этому мероприятию. Больше всего обрадовал грамотный подход и правильное понимание темы онкологических заболеваний, — делится новостями Анастасия Емельяновна Ощепкова, заведующая поликлиникой г. Олекминска. — Во время диалога населения с врачами было задано очень много вопросов по диагнозу РАК. Больше всех желающих было на анализ крови на онкомаркеры- 63 человека. Помимо этого, в течение рабочего дня было проведено анкетирование для раннего выявления злокачественных новообразований. Из 100 анкет у 19 человек положительный ответ. Также мы раздали 125 штук буклетов, был продемонстрирован видеролик для всех посетителей поликлиники. Этот же видеоматериал был разослан в социальные сети для тех, кто не смог подойти к нам». Анастасия Емельяновна добавила, что желающие сдать анализ крови на онкомаркеры могут подойти в любой рабочий день в поликлинику. Более того, врачи кабинета профилактики всегда готовы делиться информацией по всем вопросам.