Профилактика – наша тактика

Передвижные мобильные комплексы на базе КАМАЗа хорошо знают в районах республики, жители отдаленных от районных центров сел стараются не пропустить визита поликлиники на колесах. О том, какое обследование предлагают передвижные медицинские комплексы и о работе ПМК Намской центральной районной больницы рассказывает фельдшер Вера Ноговицына.

— ПМК предназначен для обследования здоровья населения в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития, определения группы состояния здоровья, проведения необходимых профилактических мероприятий для населения с выявленными хроническими заболеваниями и факторами риска их развития, — говорит Вера Николаевна. — Мобильный центр на базе КАМАЗ, который наша больница получила для исследований в выездных условиях, состоит из кабинета осмотра, процедурного кабинета и гинекологического кабинета. Здесь проводятся антропометрия, ЭКГ, определение внутриглазного давления, спирография, тут же можно сдать анализы на сахар, холестерин, онкоцитологию, пройти гинекологический осмотр, получить консультацию и рекомендации врача или фельдшера. Обычно по согласованному графику мы выезжаем в села постоянным составом: врач-терапевт Варвара Афанасьевна Максимова, фельдшеры Вера Николаевна Ноговицына и Елена Егоровна Замятина, медсестры Любовь Ильинична Слепцова и Саина Васильевна Стручкова. Ездим по селам, проводим диспансеризацию, углубленную диспансеризацию тех, кто перенес ковид, профилактический медицинский осмотр, онкоскрининг. В прошлом году в результате выездного осмотра было выявлено несколько случаев предраковых заболеваний. С января этого года, мы побывали в отдаленных заречных селениях Кобяконцы, где было осмотрено 57, Арбын — 45, Фрунзе — 25, Бетюн — 15 человек. В селе Салбанцы, которое из-за плохих дорог находится в труднодоступном месте, прошли обследование 48 человек. В результате обследований выявлены случаи дисплазии шейки матки, гипертонической болезни, патологии по ЭКГ, случаи высокого уровня холестерина. По результатам осмотра и анкетирования выявлены также факторы риска: ожирение, алкогольная зависимость и старческая астения. Все обследованные пациенты направлены на второй этап диспансеризации, для углубленного обследования и консультирования, некоторые случаи переданы на диспансерный учет.

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— Какие у вас планы на весну?

— Весной по графику у нас Никольский наслег, Модут, Второй Хомустаах, Тюбя, Едейцы. На следующей неделе выезжаем в села Никольцы, Искра и Графский берег. Выезд по графику два раза в неделю. Кроме того мы участвуем в массовых мероприятиях района: проводим профилактическое обследование желающих на празднике «Проводы зимы», организуем ярмарки здоровья, обслуживаем заявки организаций на выездной медосмотр.

— Как вы оцениваете активность участия жителей сел в выездном осмотре и что хотели бы сказать землякам?

— Население идёт к нам охотно. Мы считаем, что такие выезды нужны, так как людям, проживающим в дальних селах, бывает сложно выбраться на прием к врачам в районный центр. К сожалению, большинство жителей сел приходят к врачам с уже запущенными заболеваниями. Хочу напомнить, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Выездной осмотр позволяет ежегодно бесплатно проверить состояние своего здоровья и вовремя начать обследование и лечение. Профилактика — это основа для повышения продолжительности жизни, и я призываю всех следить за своим здоровьем, не запускать заболевания, вовремя обращаться к врачам.