Профилактические мероприятия Центра СПИД

С 07 по 13 сентября 2022 года специалисты ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» провели выездную организационно-методическую и профилактическую работу в одном из арктических районов республики – Среднеколымском районе.

Главный врач ГБУ РС (Я) «Среднеколымская ЦРБ» Дмитрий Дмитриевич Третьяков ознакомил гостей с работой лечебного учреждения, материально-технической базой, оснащением медицинским оборудованием, персоналом больницы. Отрадно, что учреждение оснащается современным оборудованием, в частности в ближайшее время в больнице будет установлен 64-х срезовый компьютерный томограф и жители Среднеколымского и близлежащих районов смогут, не выезжая в г. Якутск, получить высококвалифицированную медицинскую помощь.

В свою очередь главный врач ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» Дмитрий Дмитриевич Сергин поделился опытом по организации лечебно-профилактической помощи населению на первичном звене здравоохранения, а также дал рекомендации администрации по работе учреждения. И.о. заведующего отделом профилактики Тарасовым Михаил Юльевичем, для медицинского персонала проведен семинар по профилактике профессионального заражения медицинских работников инфекциями, передаваемых с кровью, действию медицинского персонала при наступлении аварийной ситуации, нормативно-правовой базе по оказанию медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, обновленному приказу перечня кодов обследования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С.

Еще одной основной целью выездного мероприятия было проведение профилактической работы среди населения по ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других социально-значимых заболеваний. Специалистами Центра СПИД совместно с ГБУ РС (Я) «Среднеколымская ЦРБ», в здании администрации района, проведена Ярмарка здоровья для населения. Во время Ярмарки любой желающий смог пройти бесплатное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, забор анализов на онкомаркеры, биохимический анализ, общий анализ крови, ЭКГ исследование, консультацию офтальмолога, терапевта, пройти диспансеризацию, а также получить вакцину от гриппа. Раздавались брошюры, флаеры по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов и презервативы.

Руководитель ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» Сергин Д.Д. и главный врач ГБУ РС (Я) «Среднеколымская ЦРБ» Третьяков Д.Д. совместно провели личный прием граждан.

По результатам проведения «Ярмарки Здоровья» обследованием на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В, С и сифилис охвачено 107 граждан. Выявлено по 1 случаю с подозрением на вирусные гепатит В и гепатит С. Профилактическим медицинским осмотром охвачено 13 человек, диспансеризацией 47 человек. Всего обследовано 60 граждан. Выявлено впервые заболевания сердечно — сосудистой системы, в том числе артериальная гипертензия у 3 человек, аритмия у 2 человека, варикозная болезнь нижних конечностей у 1 человека; заболевания эндокринной системы у 1 человека; подозрение на онкопатологию у 2 человек (направлены на дообследование); у 7 человек диагностированы хронические неинфекционные заболевания; направлены на дообследование в кардиососудистый центр 4 человека; вакцинацией против гриппа охвачено 55 человек. Населением положительно было воспринято данное мероприятие и пожелали в будущем проводить такие обследования на регулярной основе.

В период выездной работы специалистами Центра СПИД проведены лекции и семинары для старшеклассников и преподавателей «Средней общеобразовательной школы г. Среднеколымска им. Н.И. Шарина», «Среднеколымской улусной гимназии им. Героя Социалистического труда И.В. Волкова» и работников Среднеколымского филиала ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство РС (Я)». Также в этих учреждениях проведено экспресс-тестирование преподавателей образовательных учреждений и работников предприятия на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис. В один из дней работники Центра СПИД провели лекцию и экспресс-тестирование для жителей поселка Налимск.

Всего профилактическими мероприятиями охвачено: экспресс-тестирование 209 человек, лекциями и семинарами более 300 человек.

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» выражает благодарность главному врачу Третьякову Дмитрию Дмитриевичу, администрации и коллективу ГБУ РС (Я) «Среднеколымская ЦРБ» за помощь в проведении профилактических мероприятий среди населения Среднеколымского улуса.